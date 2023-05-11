Altınordu, moral depoluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 Mayıs Salı günü oynayacağı kritik Erzurumspor FK maçı öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların çok mutlu olduğu gözlemlendi.

Altınordu Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında düşme hattındaki birebir rakibi olan Erzurumspor FK ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu müsabaka 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda ve tesislerde oyuncuların moralinin yüksek olduğu ve birbirleriyle şakalaştığı gözlemlendi. Dün gerçekleşen antrenmana Altınordulu taraftarlar tesislere gelerek Erzurumspor FK maçı öncesinde oyunculara baklava ikramında bulundu. Taraftarlar galibiyet istediklerini ve ligde kalmak istediklerini belirttiler. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, ligde 34 puanla 15. sırada bulunuyor. - İZMİR