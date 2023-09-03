Altınordu Mısır Süper Lig takımına mağlup oldu

Altınordu hazırlık maçında mağlup

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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, hazırlık maçında Burdur'da karşılaştığı Mısır Süper Lig takımı Pyramids FC'ya 1-0 yenildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup açılış maçında geçen hafta Nazilli Belediyespor'a evinde 3-2 yenilen Altınordu, 'bay' geçtiği ikinci haftayı Burdur'da kamp yaparak değerlendirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde 3 gün kamp yapan İzmir temsilcisi, kampın son gününde aynı yerde kamp yapan Mısır Süper Lig ekibi Pyramids FC ile oynadığı maçı 1-0 kaybetti.

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Biz Altınordu olarak her zaman bulunduğu ligde farklılık ve kalite yaratan çocuklarımızı yukarıya hazırlayan düşünceye sahibiz. Lig bizim için daha yeni başlıyor. Ligin çok daha başındayız. Her türlü sonuçla karşılaşacağız. Bunun bizim uzun vadeli planlarımızda hiçbir olumsuz etkisi olmayacak. Maç kazanırken bile çok şey öğreniyorsunuz. Bugün de burada gerçekten çok saygı duyulacak bir takımla oynadık. Bu maçtan bizim için inanılmaz dersler ve gelişim fırsatları ile İzmir'imize dönüyoruz. Gelişmeye devam" dedi.

Küçüktaka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altınordu demek özkaynak oyuncu demek. Bundan sonra A Takımı bünyesinde 20'nin üzerinde özkaynak oyuncumuz olacak. Geçen hafta A Takımımızın sahaya çıkan ilk 11'inde 8 özkaynak oyuncumuz vardı. Bu rakamlar aynı düzeyde büyük ihtimalle devam edecek. Dışarıdan aramıza katılan çocuklarımızın gelişimine çok büyük katkı sağlayacak, takımımıza çok önemli katkı verecek transferlerimiz olacak ama bu çok fazla olmayacak."

Altınordu maç sonunda Burdur kampını tamamlayarak İzmir'e döndü. (DHA)