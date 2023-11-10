Altınordu liderle deplasmanda karşılaşacak

Altınordu, lider Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak. Altınordu, son maçlarda iyi bir performans sergileyerek puanlar topladı. Esenler Erokspor ise zirvede yer alıyor.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığ 2 galibiyetin ardından geçen hafta evinde 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalarak son 3 maçından 7 puan çıkaran Altınordu yarın deplasmanda lider Esenler Erokspor'la karşılaşacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Alper Oran yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Mert, adalesinden sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Acer ve 4 hafta önce kadro dışı bırakılan Ali Özgün forma giyemeyecek.

Ligde 11 müsabakada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu 11 puanla 13'üncü sırada, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan 27 puanla Esenler Erokspor ise averajla zirvede yer alıyor. Geçmiş yıllarda Altınordu forması giyen Esenler Eroksporlu Sertaç Çam ve Yusuf Akyel, eski takımlarına rakip olacak. Son 8 maçta 1 yenilgi aldıklarını ve iyi yolda olduklarını belirten Altınordu Sportif Direktörü Murat Korkmaz, "Daha iyi olacağız. Yükselişimiz devam edecek. Buna inanıyoruz" dedi.