Altınordu lidere konuk oluyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Play-Off hedefleyen Manisa FK'yı tek golle geçerek alt sıralarda çıkışını sürdüren Altınordu, yarın deplasmanda lider Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Ermayan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Ligde son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi 38 puanla 13'üncü sırada yer alırken, 63 puanı bulunan Başkent ekibi en yakın rakibinin 6 puan önünde Süper Lig'e koşuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de rakibini 2-1 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Ankara'dan da zaferle dönerek alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor. Santrfor Ahmet Dereli'nin iyileştiği Altınordu'da tedavisi süren kaleci Ali Emre kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Kürşad, Recep, Şeref ve Ahmet İlhan'ın durumları maç saatinde netleşecek. Yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ankaragücü sezon sonu belki şampiyon olacak ama biz çok güçlü takımız ve her takımı yenebilecek güçteyiz. Aynı oyunumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor