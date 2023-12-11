Altınordu, kuruluşunun 100. yılını Anıtkabir ziyaretiyle kutlayacak

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, kuruluşunun 100'üncü yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak kutlayacak. Altınordu'nun misyonunu, 'Bu toprakların çocuklarına hizmet etmek' olarak belirleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, 'Bu toprakların çocuklarına imkan verilirse onların neler yapabileceğini biliyoruz. Ülkemizde bir çok kulüp altyapıya yatırım yapmaktan kaçınıyor. Ancak ben Türk gençlerine inanıyor ve güveniyorum. Hayatımın son anına kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğim' diye konuştu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, kuruluşunun 100'üncü yılını Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkarak kutlayacak. Cumhuriyet ile yaşıt İzmir temsilcisi kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Başkent'e çıkarma yaparak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Türkiye'nin dört bir yanında eğitim gören 1700 sporcunun yanı sıra antrenörler, yöneticiler ve Altınordu Voleybol Takımı sporcuları ile velileri, 22 Aralık Cuma günü saat 11.30'da Başkent'te bir araya gelecek. 50 metrelik dev Türk bayrağı taşıyacak sporcular, Anıtkabir'i bayraklarla beraber adeta kırmızı-beyaza boyayacak.

Altınordu'nun 100'üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri İzmir'de yapılacak etkinliklerle devam edecek. Altınordu'nun misyonunu, "Bu toprakların çocuklarına hizmet etmek" olarak belirleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Bu toprakların çocuklarına imkan verilirse onların neler yapabileceğini biliyoruz. Ülkemizde bir çok kulüp altyapıya yatırım yapmaktan kaçınıyor. Ancak ben Türk gençlerine inanıyor ve güveniyorum. Hayatımın son anına kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeye devam edeceğim" diye konuştu.