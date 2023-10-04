Altınordu, kritik maçlara hazırlanıyor
Altınordu, son maçlarda galibiyet alamamasına rağmen önemli bir sürece giriyor. Adıyaman FK ve Serik Belediyespor maçlarıyla rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928 ile golsüz berabere kalıp oynadığı 5'inci maçta da galibiyetle tanışamayan Altınordu kritik sürece girecek. Kırmızı-lacivertliler bu hafta bir üst sırada yer alan 4 puanlı Adıyaman FK deplasmanına çıkacak. Ardından yine 4 puanlı 14'üncü sıradaki Serik Belediyespor'la oynayacak Altınordu, kazanıp rakiplerini geride bırakmayı hedefleyecek. Serik maçınından sonra bu kez de 18'inci 2 puanı bulunan Kırşehir FK ile gurbette kozlarını paylaşacak İzmir ekibi bu periyodu kayıpsız atlatıp kaderini tayin edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor