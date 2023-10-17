Altınordu, Kırşehir Futbol SK'ya konuk olacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu, son sıradaki Kırşehir Futbol SK'ya konuk olacak ve ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 4 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, yarın ilk galibiyetini alma hedefiyle son sıradaki 2 puanlı Kırşehir Futbol SK'ya konuk olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek. Lige üst üste aldığı 3 mağlubiyetle başladıktan sonra son 4 haftadaki rakipleriyle berabere kalan İzmir temsilcisi, Kırşehir'de kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Son haftalarda sergiledikleri oyunu bu kez skora da yansıtacaklarını belirten teknik direktör Atilla Küçüktaka, mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.