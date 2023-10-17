Altınordu, Kırşehir FSK'ya konuk olacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 9. hafta mücadelesinde Kırşehir FSK'ya konuk olacak ve bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 9. hafta mücadelesinde Kırşehir FSK'ya konuk olacak. İzmir temsilcisi Kırşehir ekibini mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 9. hafta mücadelesinde Kırşehir FSK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Kırşehir Ahi Stadyumu'nda saat 15.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde konuk ekip Altınordu, ilk 8 haftada topladığı 4 puanla ligde 16. sırada yer alırken ev sahibi ekip Kırşehir Futbol SK ise 2 puanla son sırada bulunuyor. İki takımında mutlak galibiyet hedefiyle çıkacağı karşılaşmada İzmir ekibi, ilk galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkartmak istiyor. Kırşehir Futbol SK'da aynı Altınordu gibi ilk 3 puanını alıp düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor.

Karşılaşmayı Diyarbakır bölgesinden Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan'ın yardımcılıklarını ise Mücahit Değirmenci ve Metin Yalçın yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Egemen Artun olacak. - İZMİR