Altınordu, Kırşehir FK maçından galibiyet bekliyor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan Altınordu, çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Kırşehir FK maçından mutlak galibiyet bekliyor. Üst üste son 4 maçını 1'er puan alıp tamamlayan ve düşme hattından çıkamayan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Atilla Küçüktaka, galibiyet hasretine son vereceklerine inandığını söyledi. Hafta içi mesaisinde son sıradaki Kırşehir'e konuk olacaklarını ifade eden Küçüktaka, "Rakibimiz de bizim gibi düşme potasından kurtulmak istiyor. Zor maç olacak ancak kazanıp ilk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" dedi.