Altınordu, Kırklarelispor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10'uncu haftada konuk ettiği Kırklarelispor'u 4-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde eden ve düşme hattından kurtulan Altınordu, tam 193 gün sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu karşılaşma öncesi son galibiyetini geçen sezon 1'inci Lig'de 13 Nisan'da derbide Altay'ı 2-1 mağlup ederek alan İzmir temsilcisi aylar sonra sahadan zaferle ayrılmayı başardı. Grupta 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle 7 puan toplayan Altınordu, 4 basamak tırmanarak 14'üncü sıraya yerleşti. Kırmızı-lacivertliler Kırklarelispor karşısında patlama yaparken, teknik direktör Atilla Küçüktaka da kariyerin ilk galibiyetini elde etti. Sezon başında göreve gelen teknik patron Atilla Küçüktaka, öğrencilerini kutlayıp galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Maçtan sonra sahada ve soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Altınordulu futbolcular, teknik heyet ve idareciler galibiyeti doyasıya kutladı. Altınordu'da altyapı patentli 9 futbolcu ilk 11'de yer alırken, altyapı takımlarında oynayan gençler de Tire'deki maçta A takımı yalnız bırakmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor