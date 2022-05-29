Altınordu keyif verecek - Haberler

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Altınordu keyif verecek

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu keyif verecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de geride bıraktığımız sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, yeni sezonda oyun felsefinden taviz vermeyecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geride bıraktığımız sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, yeni sezonda oyun felsefinden taviz vermeyecek. Misyon gereği yabancı futbolcu oynatmayan ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı ilke edinen kırmızı-lacivertli ekibin bayrağı Hüseyin Eroğlu'ndan devralan yeni teknik patronu Ufuk Kahraman, "Altınordu, 1'inci Lig'de yine keyif verecek bir futbol oynayacak. Misyonumuz bu. Tecrübeli ayakların da yer alacağı genç bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Geride bıraktığımız sezon A takım kadrosunda öz kaynaktan yetişen 15 futbolcu yer aldığını belirten teknik patron Ufuk Kahraman, "Burak İnce ve Enis Destan gibi iki gencimiz devre arasında transferle kulüpten ayrıldı. Yeni sezonda Emircan, Sami, Furkan, Muzaffer gibi gençlerimiz daha fazla süre alacak. İç transferde iskelet kadromuzu korursak, dış transferde en fazla 3-4 takviye yaparız. Niğde'de kiralık oynayan Emre Oymak, Alperen gibi gençler de geliyor. Bunlar bizim hedef oyuncularımız olacak" dedi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Hüseyin Eroğlu Altınordu Spor Toto oyunlar Spor Haberler

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