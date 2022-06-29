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Altınordu, Kenan'a talip arıyor

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu, Kenan'a talip arıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu Kenan Fakılı'ya Avrupa'dan talip arıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon kadrosuna dahil edilmeyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu Kenan Fakılı'ya Avrupa'dan talip arıyor. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından yetişip İzmir ekibinde profesyonel olan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcunun kiralık olarak Belçika, Fransa ya da Almanya 2'nci liglerinde mücadele eden bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Kenan'ın Avrupa'da kendini göstererek Altınordu'ya önemli bir gelir kazandırması hedefleniyor. Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 1'inci Lig'de 15, kupada 2 karşılaşmada toplam 744 dakika şans bulan Kenan, önceki sezon U19 Elit Ligi'nde 14 müsabakada 11 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kenan'ın Türkiye'de uyum sorunu yaşadığı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu Fransa Spor Haberler

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