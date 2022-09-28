Altınordu-Keçiörengücü maçının biletleri satışta
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Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Altınordu, 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı.
Bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (kapalı): 50 TL
Misafir Tribün: 40 TL
Öte yandan, karşılaşmayı izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor