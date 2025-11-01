Altınordu, Karaman FK Karşısında İlk Galibiyetini Arıyor
2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 puanla düşme hattında yer alan Altınordu, yarın deplasmanda aynı puana sahip rakibi Karaman FK ile karşılaşacak. İzmir ekibi, son 3 deplasman maçında 1'er puanla ayrılmasına rağmen, karşılaşmadan galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek 9 maç sonunda 4 puanda kalan Altınordu, yarın deplasmanda aynı puanla düşme hattında yer alan rakibi Karaman FK karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Yeni Karaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Muhammed Ömür yönetecek. İzmir temsilcisinde U17 Milli Takımı'na katılan stoper Bilal ile tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Sercan'ın durumu belirsiz. Deplasmanda çıktığı son 3 karşılaşmadan 1'er puanla ayrılan Altınordu, kritik randevuda galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor