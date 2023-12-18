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Altınordu, Karacabey Belediye Spor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 18. hafta müsabakasında yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 13 puanla 17. sırada bulunurken, konuk ekip Karacabey Belediye Spor ise 20 puanla 11. basamakta yer alıyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip Altınordu, rakibini mağlup ederek 16 puanla düşme hattının üstüne çıkmayı hedeflerken, Karacabey Belediye Spor ise kırmızılı-lacivertlileri yenerek orta sıralardan play-off hattına doğru yükselmek istiyor.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 6 maçında; 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek bu süreçte galibiyet almayı başaramadı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Altınordu Spor Haberler

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