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Altınordu Kaptanı Eren Tokat: Altınordu'yu hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz

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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Eren Tokat, takımın elbirliğiyle Türkiye'nin Altınordusu'nu hak ettiği yerlere getirmeye çalışacaklarını söyledi. Genç bir kadroları olduğunu belirten Tokat, genç futbolcuların sahada ekstra bir dinamizm katacağını ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Eren Tokat, Altınordu'yu elbirliğiyle hak ettiği yere getirmeye çalışacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertlilerin kaptanı Eren Tokat, kulübün resmi internet sitesine değerlendirmeler bulundu. Sezon başından beri güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi belirten 31 yaşındaki savunma oyuncusu, "Takımın abileri olarak yurt dışından gelen yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden arımıza katılan gençlerimiz var. Bu sezon elbirliğiyle Türkiye'nin Altınordusu'nu hak ettiği yerlere getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Genç bir kadromuz var"

Genç takım olmalarının dezavantaj gibi görülebileceğini fakat bunun öyle olmayacağını dile getiren Eren Tokat, "Genç futbolculardan oluşan bir kadromuz olması bizlere sahada ekstra bir dinamizm katacaktır. Bazılarına göre dezavantaj görünen genç kadromuz bizim için çok büyük avantaj olacak. Bunu herkes sezon içinde görecektir" diye konuştu.

Sezon ilk haftasındaki oynayacakları İnegölspor maçına tüm taraftarları davet eden kaptan sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız gelsinler bize destek olsunlar. Çünkü bu takımda gelecekte bu ülkenin yıldızı olacak futbolcu adayları var. Gelsinler onları hep beraber izleyip görsünler." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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