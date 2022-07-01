Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, yeni sezonda şampiyon olarak kulüp tarihine geçmek istediklerini dile getirdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, yeni sezonda şampiyon olarak kulüp tarihine geçmek istediklerini dile getirdi. İzmir temsilcisinde 3'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, ilk yılında Play-Off finali oynadıklarını, geçen sezon ise ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerliydi" dedi.

Geçen sezonki kadronun korunduğunu söyleyen sağ kanat Ahmet İlhan, "Ligde başarı kazanan takımların bir çoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk. Geçen sezonun son 10 haftasında önemli bir iş başardık. Bu sezon kendi adımıza çok önemli. 2023'te kulübümüzün 100'üncü yılına Süper Lig'de girerek tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan kırmızı-lacivertli takım sağlık kontrollerinden geçti.

METEHAN'IN YERİNE SAFA GELİYOR

Altınordu, dış transferde talip olduğu eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu Eyüpspor'a kaptırınca Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı'nın işini bitirdi. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak İzmir temsilcisine göndereceği bildirildi. Geçen sezon Tuzlaspor'da kiralık oynayan Safa, 32 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet İlhan Özek Altınordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title