Altınordu İzmir derbisinde berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki İzmir derbisinde evinde Bucaspor 1928'le golsüz berabere kalan Altınordu, 5'inci maçında da galibiyetle tanışamadı.

Geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden kırmızı-lacivertliler, bu sene ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Ankara Demirspor'a kaybetti. Ardından Bursaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen kırmızı-lacivertliler, Bucaspor 1928'le de yenişemedi. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan Altınordu, 6'ncı haftaya küme düşme hattında girdi. Altınordu, bu hafta Adıyaman FK deplasmanında mücadele edecek.