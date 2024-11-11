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Altınordu İzmir Derbisinde Altay'ı Geçti

Altınordu İzmir Derbisinde Altay'ı Geçti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, İzmir derbisinde Altay'ı 2-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti. Takım, lider Kastamonuspor'u takibe devam ediyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ederek puanını 22'ye çıkardı ve 26 puanlı lider Kastamonuspor'u takip etmeye devam etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 11. hafta mücadelesinde Altay ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-lacivertliler, İzmir derbisinde rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başardı. Böylece puanını 22'ye yükselten Altınordu, 26 puanlı lider Kastamonuspor'u takip etmeye devam etti. Teknik direktör Olcay Şahan ve öğrencileri, aradaki puan farkını kapatmak için hatasız bir şekilde yoluna devam etmeyi hedeflerken bu süreçte lider Kastamonuspor ile ikinci sıradaki Sarıyer'in puan kaybetmesini bekleyecek.

İzmir ekibi, birebir rakiplerinden olan Kastamonuspor'u 7. hafta mücadelesinde yenmeyi başarırken, Sarıyer ile de ilk devrenin son haftasında karşı karşıya gelecek.

Altınordu, 3 maç sonra kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki iddialı takımlar arasında yer alan Altınordu, Altay'ı 2-0 mağlup ederek hem 2 maç sonra kazanmayı başarırken hem de 3 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Son olarak 4 hafta önce Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kalesinde gol görmeyen İzmir ekibi, o süreçten sonra kazandığı Beykoz Anadolu (3-1) maçının yanı sıra (2-2) berabere kaldığı Fethiyespor ile (2-1) mağlup olduğu Batman Petrolspor maçında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Böylece Altınordu, Altay maçıyla birlikte 3 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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