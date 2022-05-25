Altınordu iskeleti korumak istiyor - Haberler

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Altınordu iskeleti korumak istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu iskeleti korumak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu iç tranfserde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu iç tranfserde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi'nin yanı sıra serbest kalma hakkı kazanan stoper Volkan, sağ bek Rıdvan, orta saha oyuncusu Recep, sağ kanat Ahmet İlhan ve forvet Hüsamettin'in kadroda tutulması yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

Kurmaylar önümüzdeki günlerde bu futbolcularla masaya oturup yeni sezon sözleşmeleri konusunda pazarlık yapacak. İsketlet kadroyu korumayı hedefleyen İzmir ekibinin dış transferde ise 3-4 takviye yapmayı planladığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haberler

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