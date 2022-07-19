Altınordu ilk sınavda Kasımpaşa ile karşılaşıyor SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ilk hazırlık maçında yarın Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak. SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ilk hazırlık maçında yarın Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak. İkinci kamp dönemini kendi tesislerinde sürdüren İzmir temsilcisi bu özel müsabaka için yarın İstanbul'a gidecek. Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Altınordu, 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Kasımpaşa Altınordu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Altınordu ilk sınavda Kasımpaşa ile karşılaşıyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.