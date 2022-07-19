Altınordu ilk sınavda Kasımpaşa ile karşılaşıyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ilk hazırlık maçında yarın Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak.
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ilk hazırlık maçında yarın Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın konuğu olacak. İkinci kamp dönemini kendi tesislerinde sürdüren İzmir temsilcisi bu özel müsabaka için yarın İstanbul'a gidecek. Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Altınordu, 12 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor