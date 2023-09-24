Altınordu İlk Puanını Aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir atan Altınordu, dün Bursaspor deplasmanından 1-1'lik skorla ayrılarak ilk puanını elde etti. İlk yarısı golsüz biten müsabakada 51'inci dakikada geriye düşen İzmir temsilcisi, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transferi Devrim Taşkaya'nın 90+2'nci dakikada attığı golle 1 puana kaptı.

Mağlubiyet serisine son vererek moral bulan Altınordu'da Devrim'in yanı sıra yine yeni transferlerden stoper Mert Özmen de 11'de yer alarak ilk kez kırmızı-lacivertli formayı terletti. Sakatlığı devam eden Onur Toprak bu hafta da kadroda yer almadı. Altınordu önümüzdeki hafta İzmir derbisinde Bucaspor 1928 karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.