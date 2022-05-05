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Altınordu ilk peşinde

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş yarışında pazar günü 1 puan ve 1 basamak altında düşme hattında yer alan 40 puanlı Kocaelispor'a kritik maçta konuk olacak Altınordu, rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş yarışında pazar günü 1 puan ve 1 basamak altında düşme hattında yer alan 40 puanlı Kocaelispor'a kritik maçta konuk olacak Altınordu, rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Kocaelispor'la 1970 yılından bu yana dış sahada 6 kez karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi rakibine 4 kez yenilirken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Bu müsabakalarda Kocaelispor 8 gol atarken, Altınordu 3 gol kaydetti. Altınordu rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta Kocaelispor'u 6 kez mağlup ederken, 1 kez berabere kaldı. Kırmızı-lacivertliler, 34 bin 712 kişi kapasiteli Kocaeli Stadı'nda seyirci desteğini arkasına alacak rakibini yenerek kümede kalma yolunda dev bir adım atmak istiyor.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Spor Toto, Altınordu, Pazar, Spor, Haberler

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