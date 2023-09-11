Altınordu İlk İki Maçta Puan Alamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta puan alamayan Altınordu, haftayı 18. sırada tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki maçta henüz puanla tanışamayan Altınordu, haftayı 18. sırada tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında Nazilli Belediyespor'a evinde 3-2 kaybeden Altınordu, aradığı puan ya da puanları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor deplasmanında da bulamadı. Kırmızı-lacivertliler, müsabakayı 2-1 kaybetti.

İzmir temsilcisi, ilk iki maçında da puanla tanışamayınca haftayı 18. sırada tamamladı.

Altınordu, gelecek hafta evinde Ankara Demirspor'u konuk edecek. - İZMİR