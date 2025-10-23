Haberler

Altınordu, İlk Galibiyet İçin Karacabey Belediyespor'u Bekliyor

Altınordu, İlk Galibiyet İçin Karacabey Belediyespor'u Bekliyor
Güncelleme:
2. Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kalarak moral bulan Altınordu, Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçı kazanarak galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 20 yaşındaki kalecisi Arif Şimşir'in iki penaltı kurtardığı maçta lider Batman Petrolspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanı kapan düşme hattındaki Altınordu'da moraller çok yükseldi. Oynadığı 8 maçta henüz galibiyetle tanışamayan kırmızı-lacivertliler, evinde oynayacağı Karacabey Belediyespor maçı için tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Cumartesi günü Torbalı'daki karşılaşmayı kazanıp ilk galibiyetini almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, kazandığı takdirde kendisi gibi düşme hattında olan rakibiyle puanları eşitleyecek. 7 puana sahip Karacabey Belediyespor'un 3 puan gerisinde yer alan Altınordu'da Teknik Direktör Namet Ateş, çıkışa geçeceklerine inandığını ve oyuncularının galibiyet hasretine son vereceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
