Altınordu, ilk 4 haftada puan alamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 haftada henüz puanla tanışamayan Altınordu, son sıraya kadar geriledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesinde kadrosunun büyük bölümünü altyapısından yetişen gençlerden oluşturan ve dış transferde sadece 6 takviye yapan Altınordu'da işler istenildiği gibi gitmiyor. 1 haftası bay olmak üzere ilk 4 haftada henüz puanla tanışamayan kırmızı-lacivertliler, ligde son basamak olan 19. sıraya kadar geriledi. İzmir temsilcisi bu süreçte Nazilli, Beyoğlu ve Ankara Demir'e kaybetti. Rakip filelere 4 gol atan Altınordu, kalesinde ise 7 gol gördü. Gidişatın düzelmesi için çözüm arayan Teknik Direktör Atilla Küçüktaka'nın ve yardımcılarının bu hafta içerisinde gerçekleşen antrenmanlarda takıma özel olarak programlar uyguladığı, tüm oyuncularla birebir ilgilendiği öğrenildi.

Öte yandan Altınordu, 23 Eylül Cumartesi günü Bursaspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisinin kaybetmesi durumunda ise ligin dibine adeta demir atmış olacak. - İZMİR