Altınordu için 'tamam ya da devam' maçı

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu, Süper Lig'e doğrudan yükselmek için beraberlik veya galibiyete ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altınordu, Süper Lig'e doğrudan yükselmek için beraberlik veya galibiyete ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 34 puanla düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor ise 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Bu kritik maçta ev sahibi ekibe beraberlik veya galibiyet yeterken, Altınordu'ya ise ligde kalmak için mutlak 3 puanın yanı sıra rakiplerinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Kırmızı-lacivertliler kazanamadığı taktirde lige veda eden son takım olacak.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. - İZMİR