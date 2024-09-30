Üye Girişi
Haberler

Altınordu, İç Sahada Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı

Altınordu, İç Sahada Üst Üste 3. Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanarak önemli bir başarı elde etti ve şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bu sezon iç saha maçlarını oynadığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı. Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda konuk ettiği İnegölspor ve Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi dün de 24Erzincanspor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada 1'er puan toplayan kırmızı-lacivertliler, evinde kayıp yaşamayarak 11 puana ulaştı ve 5'inci sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Zirve ile arasında 2 puan fark bulunan Altınordu şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

24Erzincanspor müsabakasında penaltıdan rakip fileleri sarsan Kaan Baysal, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü attı. İzmir temsilcisinin 2'nci golünü kaydeden İlkan Sever ise bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. Altınordu, Erzin ekibinin uzatmada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirememesiyle derin bir nefes aldı. Grupta namağlup 3 takımdan biri olan Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, maçtan sonra kendisini alkışlayan taraftarlara oyuncularını göstererek, "Onları alkışlayın" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Altınordu Futbol Yaşam İzmir Spor

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });