Altınordu, hazırlık maçında Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti

Altınordu, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaparak sessiz bir transfer dönemi geçiren Altınordu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçları yapmaya başladı. Kırmızı-lacivertliler, ilk özel maçında 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK takımı ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık net bir skorla geçmeyi başardı. Müsabakadaki skorun yanı sıra sahada gösterilen mücadelenin Altınordu teknik heyetini memnun ettiği öğrenildi. - AYDIN