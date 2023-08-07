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Altınordu, hazırlık maçında Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti

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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK ile yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Altınordu teknik heyeti, takımın performansından memnun kaldı.

Altınordu, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaparak sessiz bir transfer dönemi geçiren Altınordu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçları yapmaya başladı. Kırmızı-lacivertliler, ilk özel maçında 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK takımı ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık net bir skorla geçmeyi başardı. Müsabakadaki skorun yanı sıra sahada gösterilen mücadelenin Altınordu teknik heyetini memnun ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Altınordu Efeler Spor Spor Haberler

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