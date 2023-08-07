Altınordu, hazırlık maçında Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti

Altınordu, hazırlık maçında TFF 3. Lig temsilcisi Efeler 09 Spor FK'yı 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaparak sessiz bir transfer dönemi geçiren Altınordu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçları yapmaya başladı. Kırmızı-lacivertliler, ilk özel maçında 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK takımı ile karşı karşıya geldi ve rakibini 4-0'lık net bir skorla geçmeyi başardı. Müsabakadaki skorun yanı sıra sahada gösterilen mücadelenin Altınordu teknik heyetini memnun ettiği öğrenildi.

Altınordulu gençlere milli davet

Altınordu'da A takım formasını giyen Hasan Berat Kayalı'nın yanı sıra akademide oynayan üç genç oyuncu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına dahil edildiği açıklandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Hasan Berat Kayalı, U19 Milli Takımı'nın 6-10 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildiği duyuruldu. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "U19 Milli Takımımızın 6-10 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edilen 3 oyuncumuzun yanı sıra A Takım oyuncularımızdan Hasan Berat Kayalı da dahil edildi. 4 oyuncumuz U19 Milli Takımımızın hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR