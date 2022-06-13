Altınordu, Hasan'ın peşinde Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Kocaelispor'da forma giyen eski stoperi Hasan Hatipoğlu'na kanca attı. Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Kocaelispor'da forma giyen eski stoperi Hasan Hatipoğlu'na kanca attı. Geçen sezon öncesi kamp döneminde yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 21 Mayıs'taki Kocaelispor- Adanaspor maçında görev alabilen Hasan'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan 32 yaşındaki defans oyuncusunun yeşil-siyahlı ekipten ayrılması halinde Altınordu'ya dümen kırabileceği bildirildi. Daha önce 2017-18 sezonunun devre arasında İzmir ekibine gelip, 2018-19 sezonunu da kırmızı-lacivertlilerde geçiren Hasan, bir sonraki sezon Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Adanaspor Altınordu Spor Haberler

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