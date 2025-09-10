Haberler

Altınordu, Golcü Keni Var Uzun'u Kadroya Dahil Etti
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 3 maçında bir puan alarak son sıraya demir atan Altınordu, forvetsiz mücadele ettikten sonra Keni Var Uzun'un kadroya yeniden dahil edilmesine karar verdi. Takımda kalan tek santrfor Akmal Doğan yalnızca bir kez oyuna girdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçından 1 puan çıkararak son sıraya demir atan Altınordu'da sezon başlamadan 2 gün önce kendisine kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan santrfor Keni Var Uzun'un takımda kalmasına karar verildi. İzmir temsilcisi ilk 3 haftada forvetsiz mücadele etti. Takımda kalan tek santrfor Akmal Doğan (17) bu karşılaşmalarda yedek soyunup sadece 1 kez oyuna sonradan girdi.

Transfer döneminin sona ermesine 2 gün kala golcü takviyesi gerçekleşmeyince Keni Var yeniden kadroya dahil edildi. Altınordu formasıyla ilk yılında 27 maçta 5 gol atan Keni, geçen sezon 31 müsabakada 2 kez rakip fileleri sarstı. 1.96 boyundaki forvet oyuncusu takımdaki 3'üncü sezonunu geçirecek. Öte yandan geçen sezon 15 gol atan sol kanat Hüseyin Bulut, 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
