Altınordu Gol Atamıyor: 2 Beraberlik, 2 Yenilgi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu periyotta santrforsuz sahaya çıktı. İlk 3 haftadaki Erbaaspor, İskenderunspor (D) ve 24Erzincanspor maçlarında takımın tek santrforu olan 17 yaşındaki Akmal sadece 2 dakika şans bulurken, gönderilme kararı sonrası geçen hafta takıma dönen golcü Keni Var (26), Adana 01 FK deplasmanında yedek soyunup 59'uncu dakikada oyuna girdi. Transferin son günü imza atan santrfor Serkan Dursun (24) ise kadroda yer almadı. Kanat ve orta saha oyuncularıyla gol arayan Altınordu, ilk 4 haftada sadece Sercan Demirkıran'la 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertliler son 3 maçta gol sevinci yaşamadı. İzmir ekibi 19 takımlı grupta en az gol atan takım konumunda. İzmir ekibi kupada çarşamba günü Kütahyaspor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor