Altınordu, gerçek Altınordu'nun temellerini atacak
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Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, kulübe transfer yoluyla gelen oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını ve tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını belirtti. Küçüktaka, yeni sezon için gerçek bir Altınordu oluşturacaklarını ifade etti.
Kırmızı-lacivertli takımın 10 Temmuz'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanıp sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran teknik direktör Küçüktaka, U19 takımından gençlerin birçok gencin A takıma dahil edileceğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Öz kaynaktan A takıma alınacak oyuncularla gerçek bir Altınordu oluşacak. Senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini atacağız. Yepyeni bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor