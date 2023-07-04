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Altınordu, gerçek Altınordu'nun temellerini atacak

Altınordu, gerçek Altınordu'nun temellerini atacak

Spor Haberleri

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, kulübe transfer yoluyla gelen oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını ve tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını belirtti. Küçüktaka, yeni sezon için gerçek bir Altınordu oluşturacaklarını ifade etti.

p>TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Atilla Küçüktaka, senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini bu sezon atacaklarını dile getirdi. Kulübe transfer yoluyla gelen tüm oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını, tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını ifade eden teknik patron Küçüktaka, "Şimdiye kadar hiç dış transfer görüşmemiz olmadı. Çalışmara başladıktan sonra en son işimiz dış transferde 3-4 oyuncu almak olacak" dedi.

Kırmızı-lacivertli takımın 10 Temmuz'da Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde toplanıp sağlık kontrollerinden geçeceğini aktaran teknik direktör Küçüktaka, U19 takımından gençlerin birçok gencin A takıma dahil edileceğini bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Öz kaynaktan A takıma alınacak oyuncularla gerçek bir Altınordu oluşacak. Senelerdir hedeflenen gerçek Altınordu'nun temellerini atacağız. Yepyeni bir takımla mücadele edeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu Spor Haberler

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