Altınordu, gerçek Altınordu'nun temellerini atacak

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, kulübe transfer yoluyla gelen oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını ve tamamen öz kaynaktan yetişen gençlere odaklandıklarını belirtti. Küçüktaka, yeni sezon için gerçek bir Altınordu oluşturacaklarını ifade etti.