TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, genç kalecisi Emirhan Emir'le yollarını ayırdı. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısına 2018 yılında transfer olup, 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan 20 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon tecrübe kazanması için 3'üncü Lig ekibi Efeler SFK'ya kiralık gönderilmişti. Aydın temsilcisinde ligde 4, kupada 1 müsabakada görev alan kaleci Emirhan, Altınordu'da ise 1 kez kupada şans bulmuştu. Genç eldivenin yeni sezon öncesi 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden İnegöl Kafkas Gençlikspor'la el sıkıştığı belirtildi.

Emirhan veda mesajında, "Bir insanın kişiliği ve yapısı 15-20 yaşları arasında şekillenir. Kendi hayatımın bu altın dönemlerini bünyesinde geçirdiğim kulübüm Altınordu ile yollarımı ayırmış bulunmaktayım. 5 yılı aşkın bir süredir bu formayı gururla terlettim. Altınordu çatısı altında yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım. Büyüdüm, hayata meydan okumayı öğrendim. Şimdi ise yepyeni bir başlangıç yapmak için bu armaya veda ediyorum. Başta Başkanım Seyit Mehmet Özkan olmak üzere üstümde çok emeği bulunan değerli Atilla Küçüktaka ve Ümit Özışık hocalarıma ve diğer antrenörlerime, hayatımın gizli kahramanları Altınordu personeline teşekkürü borç bilirim. Bu toprakların çocuklarını hak ettiği yerlerde görmek dileğiyle. Elveda" ifadelerine yer verdi.