Üye Girişi
Haberler

Altınordu Genç Futbolcuları Yeni Sezon Öncesi Hedeflerini Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç futbolcuları Arif Şimşir ve Furkan Emin Kaçmaz, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iyi geçtiğini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç futbolcularından Arif Şimşir ve Furkan Emin Kaçmaz, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iyi geçtiğini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertlilerin genç oyuncularından Arif Şimşir (19) ve Furkan Emin Kaçmaz (18) da, kulübün resmi sitesine yapılan bu antrenmanları değerlendirdi. U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonasının kamp kadrosunda yer aldıktan sonra takımla çalışmalara başlayan 19 yaşındaki Arif Şimşir, "A Takımımız ile tempolu ve yoğun şekilde idmanlarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak, en kötü play-off hattında ligi bitirip öyle şampiyon olmak. Yeni hocamızla çalışmalara başladık, gayet uyumlu ve güzel bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Umarım sezona iyi başlarız ve güzel bir şekilde bitiririz" dedi.

Takım içindeki uyumun beklediğinden daha iyi olduğunu dile getiren genç kaleci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon kadromuza yurt dışından ve başka takımdan gelen arkadaşlarımız oldu. Altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Karma bir takımız ama beklediğimden çok iyi bir uyum var takımda. Bu sezon formayı alıp güzel maçlar geçirip iyi bir yere transfer olmak istiyorum."

Furkan Emin Kaçmaz: "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz"

Akademiden bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen Furkan Emin Kaçmaz da, yeni sezon öncesi kampın gayet iyi geçtiğini dile getirerek, "Yeni gelen abilerimiz var, kardeşlerimizle beraber burada hep beraber uyum sağlıyoruz ve çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Performansımız ve tempomuz çok yüksek. İnşallah çok iyi bir sezon geçiririz. Dokuz yıldır Altınordu Akademi'deyim, orda çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi A takımda sürdürmek istiyorum. Bulduğum forma şanslarını çok iyi değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.

Furkan Emin Kaçmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon takımımızı bir üst düzeye çıkarmak istiyoruz, sonrasında da Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunda benim emeğimin olmasını çok istiyorum. Çünkü dokuz yıldır bu kulüpteyim. Çok fazla emek harcadık, çok fazla çaba sarf ettik. Bu sene emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?
title