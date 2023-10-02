TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şu ana kadar oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Altınordu, galibiyet hasretini sürdürüyor.

Yeni sezondaki kadrosunun çoğunluğunu altyapı patentli oyunculardan ve yeni transferlerden oluşturan Altınordu'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 5 maç itibarıyla işler istenildiği gibi gitmiyor. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte Nazilli, Beyoğlu ve Ankara Demir'e kaybederken, Bursaspor ve Bucaspor 1928'le de berabere kaldı. Henüz 3 puan sevinci yaşayamayan İzmir ekibinin galibiyet hasreti devam ederken, topladığı 2 puanla da düşme hattının son basamağı olan 16. sırada yer alıyor. Gelecek hafta puan tablosunda bir basamak üstünde yer alan Adıyaman FK'ya konuk olacak Altınordu, sarı-yeşilli ekibi mağlup ederek hem ilk galibiyet sevincini yaşamak hem de düşme hattından kurtulmak istiyor. - İZMİR