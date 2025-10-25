Altınordu Evinde Karacabey'e Yenildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Altınordu rakibine evinde 1-0 yenilerek çıkışa geçemedi ve galibiyetle tanışamadı. Karacabey Belediyespor 37'nci dakikada Sedat Cengiz'in golüyle öne geçip ilk yarıyı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Karacabey Belediyespor'un oldu. Altınordu bu maçın ardından 4 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı. Karacabey Belediyespor puanını 10 yükseltip ateş hattından uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor