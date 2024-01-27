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Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup oldu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtalma mücadelesi veren Altınordu, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a 0-2 mağlup oldu. Beyoğlu Yeni Çarşı, Celil ve Tolunay'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtalma mücadelesi veren Altınordu evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup oldu: 0-2. Beyoğlu Yeni Çarşı maçın 25'inci dakikasında Celil ile üstünlük sayısını buldu: 0-1. Tolunay 28'inci dakikada attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0'lık avantaja taşıdı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve ev sahibi Altınordu maçtan puansız ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu 17 puanda kalırken, İstanbul ekibi Beyoğlu ise 24 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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