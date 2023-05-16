Altınordu-Erzurumspor FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ye 1-0 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Hasan Özer, "Final maçını kendi evimizde kaybettik, çok üzgünüm." dedi.

Özer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları final maçını kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

İlk devre çok etkili oynadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız yerden, kornerden kafa golünü yedik. Golden sonra pozisyonlar üretmeye çalıştık ama final vuruşlarında yetersiz kaldık. İlk devreyi en kötü berabere bitirip, ikinci devre kazanmak gibi düşüncemiz vardı ama olmadı. İkinci devre yine topa sahip olan ve risk alan bir Altınordu vardı. Almamız gereken riski aldık ve zaman zaman da pozisyonlar verdik. Çok iyi kapanan ve merkezi savunan bir rakibimiz vardı ve skoru koruma adına her şeyi yaptı. Final maçını kendi evimizde kaybettik, çok üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz. Çünkü çok iyi motive olmuş, çok iyi hazırlanmıştık ama futbolun gerçekleri de var. Rakibimize de saygı duymak lazım. Onları da tebrik ediyoruz."

Özer, ligde kalma konusunda şanslarının çok az olduğunu bildiklerini ve son maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenip rakiplerinin de alacağı skorlara bakacaklarını dile getirdi.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu da Altınordu'nun da iyi oynadığını ama kendi oyuncularının maçı daha çok istediğini söyledi.

Çok kritik bir maçtan puan aldıklarını vurgulayan Kutlu, "Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Futbolla alakalı çok fazla detaya girmeye gerek yok. Bir final maçıydı bizim adımıza. Kazandık ama burada farklı şeyleri konuşmak istiyorum. Geçen haftaki maçtan hemen sonra nasıl yenildiğimiz ortadaydı o maçta. Belki bugünkü maçtan çok daha fazla hak ettiğimiz bir maçtı o gün. Hani bugün Altınordu'da kazanabilirdi ama geçen haftaki rakibimizi bizim karşımızda kazanma şansı yoktu. Farklı şeyler devreye girdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu, futbolcularına teşekkür ederek, 6 iç saha maçı oynamış gibi göründüklerini ve hiçbirini kendi sahalarında oynamadıklarını, buna rağmen oyuncu grubunun iyi mücadele verdiğini aktardı.

Taraftara da teşekkür eden Kutlu, ligin son maçını da kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.