Altınordu, eksikler nedeniyle altyapıdan 4 oyuncuyu kadroya dahil etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Afyonspor'la karşılaşacak Altınordu, eksikler nedeniyle altyapısından 4 oyuncuyu A takıma aldı. Kırmızı-lacivertliler, U19 Milli Takımı'na giden kaleci Mert Furkan Bayram, stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in yanı sıra sakatlanan sol kanat Altar Han'ın yokluğunda U19 takımından Sercan Demirkıran, Furkan Emin Kaçmaz, Yusuf Talga ve Mustafa Kocabaş'ı kadroya dahil etti. Bu 4 genç oyuncunun kadroda yer alacağı öğrenildi. İzmir ekibinde tedavisi süren sol bek Yusuf Acer bu hafta da görev yapamayacak. Cezası biten stoper Mert forma giyebilecek.

KÜÇÜKTAKA: KAZANIP YÜKSELECEĞİZ

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, Afyonspor karşısında sezonun en zor maçlarından birine çıkacaklarını belirterek, "Çok iyi hazırlanıyoruz. Onlar da çıkış içindeler. Biz kendi oyun felsefemizden ödün veremeden bu maça hazırlanıyoruz. Çok zor olması beklenen maçı kazanırsak kendimizi bu ligde güvenli bölgeye atarız. Üç puanı da alacağız" diye konuştu.