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Altınordu, Efeler 09 SFK ile işbirliğini sonlandırdı

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Altınordu, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Efeler 09 SFK ile yapılan anlaşmanın sona erdiğini duyurdu. Genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi konusundaki işbirliği sona erdi.

Altınordu, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla Efeler 09 SFK ile yapılan anlaşmada genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi konusundaki işbirliğinin sona erdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK ile genç futbolcuların profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşması gerçekleştiren Altınordu, Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen ve kadrosunda değerlendiremediği bazı oyuncuları Aydın ekibinde forma giymesi konusunda anlaşmaya varmıştı. İzmir ekibi, bugün yapılan açıklamada ise yapılan bu işbirliğinin sona erdiği duyurdu. Konuyla ilgili kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde genç futbolcularımızın profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşmasına vardığımız TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler SK 09 Takımı ile yapmış olduğumuz anlaşma sona ermiştir. Evlatlarımız bünyemizde değerlendirilecektir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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