Altınordu düştü Selim çıktı

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Selim Ay, İzmir temsilcisi ile üzüntü yaşasa da bonservisinin bulunduğu Karadeniz ekibinin ilk 2'den Süper Lig'e çıkmasıyla teselli buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Selim Ay, İzmir temsilcisi ile üzüntü yaşasa da bonservisinin bulunduğu Karadeniz ekibinin ilk 2'den Süper Lig'e çıkmasıyla teselli buldu. Bu sezon ilk yarıda Çaykur Rizespor formasıyla 1 karşılaşmada 27 dakika şans bulan Selim, ikinci devrede geldiği Altınordu'da 8 karşılaşmada 631 dakika görev yaptı. Çaykur Rizespor'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek tecrübeli defans oyuncusu göze girmesi halinde yeni sezonda Süper Lig'de oynama fırsatı bulacak.