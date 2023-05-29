Üye Girişi
Haberi Paylaş
Altınordu düştü Selim çıktı

Altınordu düştü Selim çıktı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Selim Ay, İzmir temsilcisi ile üzüntü yaşasa da bonservisinin bulunduğu Karadeniz ekibinin ilk 2'den Süper Lig'e çıkmasıyla teselli buldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'nun ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı stoper Selim Ay, İzmir temsilcisi ile üzüntü yaşasa da bonservisinin bulunduğu Karadeniz ekibinin ilk 2'den Süper Lig'e çıkmasıyla teselli buldu. Bu sezon ilk yarıda Çaykur Rizespor formasıyla 1 karşılaşmada 27 dakika şans bulan Selim, ikinci devrede geldiği Altınordu'da 8 karşılaşmada 631 dakika görev yaptı. Çaykur Rizespor'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek tecrübeli defans oyuncusu göze girmesi halinde yeni sezonda Süper Lig'de oynama fırsatı bulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altınordu Rizespor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title