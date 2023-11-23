Altınordu, Diyarbekirspor karşısında eski oyuncularıyla mücadele edecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattındaki Altınordu, Diyarbekirspor karşısında eski oyuncuları Yusuf Yalçın Arslan ve Hasan Hüseyin Acar ile mücadele edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Diyarbekirspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen düşme hattındaki Altınordu, rakip takımda forma giyen 2 eski oyuncusuyla karşı karşıya gelecek.

İzmir ekibinin altyapısından yetişip sezon başında Diyarbekirspor'a transfer olan stoper Yusuf Yalçın Arslan ile geçen sezon ilk yarıda Altınordu'da oynayan orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar bu kez eski takımlarına karşı mücadele edecek. Yusuf, Diyarbakır ekibinde ligde 8 maçta görev alırken, Hasan 12 karşılaşmada oynayıp 1 gol attı.