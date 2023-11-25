Altınordu, Diyarbekirspor deplasmanında
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattına gerileyen Altınordu, Diyarbekirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Altar Han forma giyemeyecekken, Hasan ve Furkan Yöntem görev yapabilecek.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşme hattına gerileyen Altınordu yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'ta başlayacak randevuda Bayram Başkan düdük çalacak.
Kırmızı-lacivertlilerde sezonu kapatan Altar Han forma giyemeyecek. U19 Milli Takımı'ndan dönen Hasan ve Furkan Yöntem görev yapabilecek. İzmir ekibi 13 maçta 11 puan toplayıp 16'ncı sırada yer alırken, Diyarbakır takımı aynı periyotta 16 puanla 10'uncu basamakta yer buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor