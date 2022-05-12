Altınordu'dan tribün çağrısı

Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 2 hafta kala düşme hattının 1 puan üzerinde yer alan Altınordu, bu hafta tribün desteğini arkasına almak için İzmirli futbolseverlere çağrı yaptı. Cumartesi günü lige mendil sallayan son sıradaki Balıkesirspor'u konuk edecek kırmızı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Haydi İzmir, cumartesi tek nefes tek yürek. Sen de tribündeki yerini al, Balıkesirspor maçında bizi yalnız bırakma. Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm İzmir'i bu maçta Türkiye'nin Altınordu'sunu desteklemeye bekliyoruz. Gücümüze güç katmak için Bornova'da buluşalım" ifadeleri yer aldı. Biletleri 1 TL'den satışa sunulan müsabakada ev sahibi ekibi maraton tribününde yine futbol okulu öğrencileri destekleyecek. İç sahadaki son 3 maçında Erzurumspor, Adanaspor ve Manisa FK'yı mağlup eden Altınordu, seyircisi önünde 4'te 4 yaparak son haftaya avantajlı girmeyi hedefliyor.