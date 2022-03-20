Altınordu'dan müthiş atak

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Nasadoge Menemenspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ettikten sonra dün yoğun kar yağışı altında, buzla kaplı zeminde deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u da tek golle yenen Altınordu, yakaladığı müthiş çıkışla kümede kalma inancını ortaya koydu. Ligde ikinci yarıya üst üste 7 yenilgiyle başlayıp düşme hattına demir atarak taraftarını korkutan İzmir ekibi, son 3 karşılaşmada 9 puan toplayarak kabustan çıktı. Birbirinden kritik zaferlere imza atan kırmızı-lacivertliler, bu sezon 2'nci kez 3'te 3 yaparak 31 puana ulaştı.

Zaman zaman göz gözü görmediği kar yağışı altında, bembeyaz ağır zeminde şampiyonluk adayı Ümraniyespor'a seyircisi önündeki 2'nci yenilgisini tattıran Altınordu, düşme hattından kurtulamamasına rağmen son 8 haftaya büyük moralle girdi. Son 3 müsabakada kalesini gole kapatarak adeta etten duvar ören kırmızı-lacivertlilerde özellikle kaleci Ali Emre, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. İzmir ekibinde galibiyet golüne imza atan stoper Volkan Fındıklı, kırmız-lacivertli formayla ilk gol sevincini yaşadı. Maçtan sonra soyunma odasında büyük sevinç yaşayan Altınordu, milli maç arasına moralli girdi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu oyuncularını tebrik ederek, "İki maçtır gol yemeden kazanıyorduk. Bu maçın zaten zor geçeceği belliydi. Bunun yanında zor saha şartları ile de mücadele ettik. Maç içinde zaman zaman kar yağdı, zemin ağırlaştı ama buna rağmen oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Ümraniyespor gibi ligi domine etmiş bir takıma karşı galibiyet almak kolay değil. Kazanma anlamında çok iyi savunma yaptık. Galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanılan 3 puan çok önemli" diye konuştu.