Altınordu'dan muhteşem seri

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu fırtınası esiyor. Geçen yıl Play-Off oynayıp Süper Lig'in kapısından döndüğü ligde sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçı üst üste kaybedip düşme hattına çakılı kalan Altınordu, son 7 karşılaşmada ise muhteşem bir seri yakaladı. Son olarak lider Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-lacivertliler puanını 41'e yükseltip ateş hattından uzaklaştı. En son 21 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, daha onra rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Bu süreçte Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen İzmir ekibi, Adanaspor'u 2-0, Ankaragücü'nü de 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sadece Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Altınordu, 7 müsabakada 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakaladı. Düşme korkusunu üzerinden atmaya başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yine övgüleri topladı.

Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kaleci Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçına damga vuran isimlerin başında geldi. Geçen hafta Ali Emre Yanar'ın yokluğunda Manisa FK maçında kaleyi koruyan 17 yaşındaki Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçında da kurtarışları ile dikkati çekti. Genç kaleci, 72'nci dakikada deneyimli golcü Eren Derdiyok'un kullandığı penaltı atışını çıkarmayı başardı ve galibiyette büyük rol oynadı.