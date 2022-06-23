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Altınordu'dan İsmail Yüksek atağı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altınordu'dan İsmail Yüksek atağı

Dış transferde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı Manisa FK'ya kaptıran Altınordu, bu kez Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i gündemine aldı.

Dış transferde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı Manisa FK'ya kaptıran Altınordu, bu kez Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i gündemine aldı. İzmir ekibinin geçen sezon kiralık olarak Bursaspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi.

Bursa Yıldırımspor'da profesyonel olan İsmail; Gölcükspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor kulüplerinde de oynadı. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1 maçta 13 dakika şans bulan genç futbolcu, geçen sezon Bursaspor'da 29 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Burak Altıparmak İsmail Yüksek Fenerbahçe Altınordu Spor Haberler

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