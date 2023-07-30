Altınordu'dan Boluspor'a transfer olan Şeref Özcan
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Altınordu'nun geçen sezon küme düşen kadrosunda yer alan Şeref Özcan, yeni sezon öncesi Boluspor'la anlaştı.
ALTINORDU'nun geçen sezon 1'inci Lig'de küme düşen kadrosunda yer alan Şeref Özcan, yeni sezon öncesi Boluspor'la el sıkıştı. İzmir ekibinin sözleşme yenilemediği gurbetçi kanat oyuncusu serbest kaldıktan sonra 2 yıllığına Boluspor'un yolunu tuttu. Menemen FK'dan Altınordu'ya transfer edilen Şeref, kırmızı-lacivertli formayı 2.5 sezon terletti. Geçen sezon 27 karşılaşmada görev alan futbolcu 1 gol, 2 asistle oynadı.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor